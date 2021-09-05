Skandalı SABAH duyurmuştu! AK Parti'den tepki: Vebali İBB'nin boynuna / 05.09.21

Sabah

CHP’li İstanbul Büyükşehir ve Esenyurt Belediyesi’nin ortak ihmalleri nedeniyle hayatını kaybeden sokak köpeğinin ölümüne ilişkin yankılar sürüyor. SABAH’ın duyurduğu skandal ölümün ardından basın açıklaması düzenleyen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, zavallı köpeği ölüme götüren süreci adım adım anlatarak “Acı içinde can veren bu hayvanın vebali CHP’li İBB ve Esenyurt Belediyesi yetkililerinin üzerinedir” ifadelerini kullandı.