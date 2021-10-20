Skandallar sonrası Facebook'tan yeni taktik! İşte isim değişikliğinin ardındaki 3 kritik neden... / 20.10.21

Sabah

Facebook, şirketin adını değiştirmek için kolları sıvadı. WhatsApp, Instagram gibi milyonların kullandığı diğer sosyal medya platformlarının da sahibi olan Zuckerberg'in çatı bir şirket kuracağını belirtiliyor. Facebook ismi bundan sonra yal nızca uygulamada kalacak. Çatı şirketin ismini ise Facebook CEO'su Mark Zuckerberg 28 ekimde duyuracak. Çok konuşulacak kararı sabah.com.tr'ye değerlendiren SODİMER Başkanı Prof.Dr. Levent Eraslan, "Elbette uzun yıllardır Facebook ismini kullanan ve bünyesinde yeni uygulamaları da katarak büyüyen şirketin ismini değiştirmesinin birçok nedeni vardır. Ancak bunları üç temel nedene indirgeyebiliriz." diyerek nedenleri tek tek sıraladı.