Diyarbakır’da SMA Tip 1 teşhisi konulan 11,5 aylık Arden Ömer Beler bebeğin bu hastalığın yanında kemik ve kas erimesi ile de uğraşıyor. Sadece 3 kilo 800 gram olan minik Arden, son dönemde 3 defa mide kanaması geçirerek hastaneye yatırıldı. Yutma yetisini de kaybeden Arden, burnundan midesine uzanan hortumla beslenebiliyor. Gözü yaşlı anne Nazlı Beler, oğlunun kampanyasına destek bekliyor. Anne Beler, “Biz hiç canı acımasın diye evladınızı kucağınıza almaktan korktunuz mu? Ben korkuyorum. Ne olur yavruma nefes olun. Yavrumun gücü tükeniyor” dedi.