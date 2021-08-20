'Soğuk çay' cinayetinde dehşet anları / 20.08.21

Sabah

Konya'da seyyar çaycı Muhammet İlhan'ın(41) soğuk çay kavgası nedeniyle öldürdüğü Emel Göçer'in(33) yeğeni Zerda Göçer SABAH'a konuştu. Ankara'da yaşayan Göçer, yeğenleriyle birlikte tatile giderken mola verdiği Konya-Seydişehir karayolundaki çay bahçesinde 'soğuk çay' nedeniyle tartıştığı İlhan(41) tarafından tabanca ile vurulmuştu. Yeğen Göçer, "Tabancasını çıkarınca kaçtık, bir ses duydum arkamı dönmemle, halamın ayağıma düşmesi bir oldu. Telefonum masada kalmıştı. 'Telefonumu alayım ambulansı arayacağım' deyince 'Sus seni vururum. Senin de beynini uçururum" dedi.