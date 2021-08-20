Şok evlerine şok baskın! Düzensiz göçe geçit yok / 20.08.21

Sabah

Afganistan'da yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye-İran sınırında güvenlik önlemleri artırıldı. Mehmetçik sınır hattında kuş uçurtmuyor. Göçmenler yoğun olarak kullandığı sınır geçiş noktalarının başında gelen Van'da ise Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri titiz bir çalışma yürütüyor. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanlar birer birer yakalanıyor. Kaçakçıların mültecileri sakladıkları şehir merkezinde 'şok evleri' diye adlandırılan bekleme noktalarına baskın yapılıyor.