Şok rapora SABAH ulaştı! Gülen darbe talimatını verirken 4 alçak yanındaydı / 04.11.21

Son dakika haberine göre 1 Kasım 2015 seçimleri sonrasında yoğun Pensilvanya trafikleri ortaya çıkan FETÖnün üst düzey TSK imamlarının, örgüt elebaşı Fetullah Gülenin darbe mesajını verirken yanında olduklarını kanıtlayan bir rapor daha ortaya çıktı. SABAHın ulaştığı o raporda, Fetullah Gülenin darbe talimatını tüm mahrem imamlara ve örgüt tabanına duyurulması için ilk kez giydiği yeşil cübbe ile kamera karsısına geçtiği anda, yanında darbe girişimini yöneten Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek de vardı. O imamlardan Hakan Çiçek, bir helikopter pilotunun darbe girişimini MİTe bildirmesiyle planlandığından önceye alınmasını şifreli mesajla Gülene bildirdi. Deniz Kuvvetleri ve Kurmay subaylar imamı olarak bilinen Hakan Çiçekin Fetullah Gülenin yanında bulunan Abdullah Bayrama 20.49da Gülen ile anlık görüşme isteği belirterek mesajlar attığı ve darbe girişiminin başladığını bildirdiği ortaya çıktı.