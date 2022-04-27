Sokak ortasında düşen uçakta can vermişti! Bursa'daki kazada yürek burkan detay / 27.04.22

Bursada sokak ortasına düşen tek motorlu uçakta pilot Furkan Otkum 29 ve Murat Avşarın 32 hayatını kaybettiği kazaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden PPL Hususi pilot lisansı sertifikalı Murat Avşarın havayolu pilotu olmaya ilk adım olan PIC Karar veren pilot sertifikası için 100 saatlik uçuşun 94 saatini tamamladığı, hayaline giden ilk adımda 6 saatinin kaldığı ortaya çıktı. Kazayla ilgili YBS Havacılık şirketinin sahibi Yenal Ahmet T., uçağın sivil havacılık uçuş kurallarına uygunluğunu denetleyen firma sahibi Fevzi A. ve Uçak Teknisyeni Mustafa K. gözaltına alındı.