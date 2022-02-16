Son dakika 3600 ek gösterge mesajı! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin: Adil bir düzenleme yapacağız... / 16.02.22

Son dakika haberine göre; 3600 ek gösterge için ilk toplantı başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge toplantısında yaptığı açıklamada, teknik çalışmaların tamamlandığını, adil bir düzenleme yapılacağını ifade etti. Bakan Bilgin, enflasyona karşı emeklinin, memurun, işçinin ezdirilmemesi için adımlar attıklarını belirtti, temmuz ayında da gerekenin yapılacağını vurguladı. Bilgin, Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Kimse merak etmesin dedi. İşte 3600 ek gösterge için gerçekleştirilen ilk toplantı ve Bakan Bilginin son dakik açıklamaları...