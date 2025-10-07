SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin iş bilmezliği, vatandaşı susuzluğa mahkum etti. Başkentte 29 Eylül’den bu yana devam eden su kesintileri hayatı felç ederken AK Parti’den CHP’li yönetime tepki gecikmedi. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Nihat Yalçın 2025 yılında vatandaş tanker kuyruğunda su bekliyorsa bu, yönetim krizidir. Ankara susuz, belediye sessiz; vatandaş tanker kuyruğunda, belediye keyif kuyruğunda diyerek Mansur Yavaş yönetimini eleştirdi.