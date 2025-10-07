SON DAKİKA… Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş davasında bir süre tutuklu kalan avukat Serdar Öktem, dün İstanbul Zincirlikuyu’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin Daltonlar çetesi üyeleri oldukları iddia edildi. Soruşturmada suikastla ilgili yeni bilgiler de elde edildi. Öyle ki şüpheliler Avukat Serdar Öktem’in ev ve iş yeri adreslerini sosyal medyalarda paylaşılan paneller üzerinden öğrendi. Keşif yapıp, takip ettikleri Öktem’i trafikte beklediği sırada çapraz ateşe alıp katletti.