Son Dakika! Başkan Erdoğan: Sömürgecileri rahatsız etmeyi sürdüreceğiz / 25.10.21

Sabah

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 4 günlük Afrika turuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Afrika'nın öneminin 21. yüzyılda daha da artacağını belirten Başkan Erdoğan, "Asırlardır sömürülen bir coğrafyada mesafe kat etmek kolay olmuyor. Sömürgecilerin izlerini siyasetten ekonomiye, sosyal ve kültürel hayata her alanda görülmektedir. Afrika'ya pazar değil ortak olarak gören yaklaşımla iş birliği köprüleri kuruyoruz. Kimse kusura bakmasın. Sömürgecileri rahatsız etmeyi sürdüreceğiz" dedi.