SON DAKİKA...Belediyelerindeki yolsuzluk sarmalı tek tek ortaya çıkan Cumhuriyet Halk Partisi’nde şimdi de kurultay ve İstanbul İl Kongresi krizi patladı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kirli para trafiğinin döndüğü CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’ni iptal edilerek Özgür Çelik’in yerine Gürsel Tekin, kayyum olarak atadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkemenin verdiği kararı hiçe sayarken CHP’li Barış Yarkadaş katıldığı bir televizyon programında Biri de çıkıp rüşvet yoktur diyemiyor ifadelerini kullandı. CHP Kurultay’ı davası ülkenin milli güvenlik sorunudur diyen Yarkadaş, Özgür Özel yönetiminin delegeleri nasıl satın aldığını tek tek anlattı.