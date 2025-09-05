SON DAKİKA… Kurultay davasına sayılı günler kala Cumhuriyet Halk Partisinde gerilim tırmandı. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları arasında soğuk rüzgarlar eserken, peş peşe skandallar patladı... CHPli eski milletvekili Barış Yarkadaş, CHP’de milletvekili aday listeleri hazırlanırken yaşanan usulsüzlükleri tek tek anlattı! İstanbul’da yaşayan Ali Mahir Başarır’ın Battal İlgezdi sayesinde Yargıtaydaki birkaç sıkıntılı dosyasını hallettiği için Mersin’den milletvekili adayı olduğunu belirten Barış Yarkadaş CHPli isimleri hedef aldı. İşte skandalın perde arkası...