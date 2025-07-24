SON DAKİKA... Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik rüşvet soruşturmasında her gün yeni bir detay ortaya çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde yürütülen bazı iskan işlemlerinde, müteahhitlerden bağış adı altında para talep edildiği yönündeki iddialar yargıya taşındı. Falezya Gayrimenkul Yatırımları İnşaat Ticaret A.Ş. yetkilisi Mimar Y.S.S. ile iş insanı A.G., belediyede görevli bazı yöneticilerin kendilerinden para talep ettiğini açıkladı. Rüşvet dekontları ve WhatsApp yazışmaları da dosyada yer aldı. İşte detaylar…