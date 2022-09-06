Son dakika haberi... CHPli Gürsel Tekinin HDPye bakanlık verilebilir açıklaması Millet İttifakında krize neden oldu. Tekinin sözlerine İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu sert tepki göstererek Kime sordunuz da veriyorsunuz. Biz razı olmayız dedi. Bu açıklamaların ardından ise CHPli Barış Yarkadaş katıldığı bir televizyon programında İYİ Partiye sert çıktı. Yarkadaş açıklamasında HDP’nin verdiği oyla kazanılan belediyelerden İYİ Partililer ihaleler aldılar, tek tek biliyorum, konuşturmasınlar beni... ifadelerini kullandı.