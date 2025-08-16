SON DAKİKA… İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında düzenlenen yeni operasyonda çok sayıda şüpheli hakkında düğmeye basıldı. Aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in yanı sıra Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medyadaki trol ordusuna ait isimlerin de olduğu 44 şüpheli gözaltına alındı. Trol ordusunun başında yer aldığı belirlenen Utku Doğruyol, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kirazı şehit eden DHKP-Cli terörist Bahtiyar Doğruyolun kuzeni çıktı. Öte yandan İmamoğlu’nun trol ordusunun ifade işlemlerine de başlandı.