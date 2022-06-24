Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye transferde büyük darbe! Abdülkerim ezeli rakibe gidiyor... / 24.06.22

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezonki hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdürüyor. Hücum bölgesi için Lincoln Henrique ve Bruma ile anlaşan sarı-lacivertli takım savunmaya takviye yapmayı planlarken, 3 büyükleri peşine takan Abdülkerim Bardakçı transferinde mutlu sona ulaşan takım olmuştu ancak transferde kriz yaşandı. Bu kriz sonrası Fenerbahçenin ezeli rakibi devreye girerek sarı-lacivertlilere büyük bir darbe vurdu. İşte günün Fenerbahçe transfer haberleri...