Son Dakika Haberi: Bakan Akar'dan Suriye'ye operasyon mesajı! TSK her türlü göreve hazır... / 31.05.22

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriyeye operasyon ile ilgili net mesajlar verdi. Bakan Akar, TSKnın her türlü göreve hazır olduğunu ifade etti, teröristlerin Suriyenin kuzeyindeki varlıklarının asla kabul edilmeyeceğini bildirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Suriyeye operasyon sinyali vermiş, dünyanın gözü bölgeye çevirlmişti. Sınırda TSKnın hazırlıkları hız kazanırken, sahadan istihbarat aktarımları da yapılmıştı. Suriye Milli Ordusu da, TSK ile birlikte terör örgütü YPG/PKKya operasyon yapacağını duyurmuştu.