Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan yeni uygulamayı açıkladı: 'Döviz'ini getiren kazanacak! / 20.04.22

Son dakika haberi...Merkez Bankası Liralaşma stratejileri doğrultusunda yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarruflarını ülke içinde değerlendirmesinin teşvik edilmesi amacıyla devreye alınan YUVAM hesapları hakkında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tasarruf hesaplarıyla ilgili yeni bir uygulamanın haberini kamuoyuna duyurmak istiyorum. YUVAM adı verilen tasarruf hesapları döviz cinsinden yüzde 4 getiri garantisi veriyor dedi. Döviz cinsinden getiri sağlayan bu rakamın dünyanın birçok ülkesinde uygulanan garantili getiri sağlayan yatırım enstrümanlarından daha kazançlı olması dikkat çekti.