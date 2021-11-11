Son dakika haberi! Başkan Erdoğan’dan Yunanistan’a mülteci tepkisi: Nankörlüktür / 11.11.21

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mülteci krizinin Türkiyeden kaynaklandığını öne süren Yunanistan Başbakanı Miçotakise yanıt verdi. Miçotakisin söz konusu açıklaması için Nankörlük diyen Başkan Erdoğan, Şu anda Türkiyede toplam 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Bunun 4 milyona yakını sadece Suriyeli. 5 milyona yakın mülteciyi ülkesinde ağırlayan bir ülkeye mülteci sorunu Türkiyeden kaynaklanıyor demek nankörlüktür. Kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilemem. ifadelerini kullandı.