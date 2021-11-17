Son Dakika Haberi | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Akşener, Kılıçdaroğlu, Türkkan ve TÜSİAD tepkisi: Hayatınız yalan! / 17.11.21

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Erdoğanın gündeminde iç ve dış siyasete ilişkin önemli konular bulunuyor. Erdoğanın şehit yakınlarına küfreden Lütfü Türkkan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenere tepkisi sert oldu. Türkkan için Vekilliği sakıt olmuştur derken Akşener için de Bir kadına yavşaklar gibi bir söz yakışır mı? dedi. CHPnin terör operasyonlarına HAYIR demesini de eleştiren Erdoğan Sırtını kim sıvazlıyorsa ipini de onlar tutuyor dedi İşte Erdoğanın açıklamalarından canlı yayın ve ifadelerinden öne çıkanlar