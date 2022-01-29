Son dakika haberi - CHP'li belediyeden rüşvete tarife: Herkesi haraca bağlamışlar! / 29.01.22

Son dakika haberi... CHPli Bilecik belediyesinde patlak veren rüşvet skandalının yankıları devam ederken, SABAH bu kez rüşvetin tarifesine ulaştı. Bilecik Belediye Başkanı CHPli Semih Şahinin İstanbuldan özel olarak getirip danışmanı yaparak, belediye şirketi KAYI A.Ş.ye Yönetim Kurulu Başkanı olarak atadığı, aynı zamanda çocukluk arkadaşı da olan Selçuk Erdağının bir müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanmasının ardından, belediyenin esnafı adeta haraca bağladığı ortaya çıktı.