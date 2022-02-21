Son dakika haberi - 'Cin çıkarma' bahaneli tecavüz! Mağdur kadınların vücutlarına simgeler çizmiş / 21.02.22

Son dakika haberi: Kendisini ‘Bio enerji uzmanı’ ve ‘Yaşam koçu’ olarak tanıtarak psikolojik yardım almak isteyen kadınları ‘cin çıkarma’ bahanesiyle zorla ilişkiye giren büyücü Bahadır Koyuncu eşi ve yardımcısına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. “Nitelikli cinsel saldırı”, “Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık” suçlarından 15 yıldan 84 yıla kadar hapis cezası istenen sözde bio enerji uzmanı Koyuncu’nun dijital arşivinden 2 bine yakın müstehcen fotoğraf ve video çıktı. Koyuncu’nun yanına gelen kadınları soyarak, ‘sizde büyü var’, ‘cinleri çıkarmamız lazım’ diyerek cinsel saldırıda bulunduğu belirlendi.