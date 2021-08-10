Dünya için korkutan senaryo: Eğer önlem alınmazsa... / 10.08.21

Sabah

Son dakika haberi... Dünyada 'iklim krizi' endişesi giderek artıyor. Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin yeni raporu yayınlandı. Merakla beklenen raporda iklim değişikliği ile ilgili çarpıcı tespitler yer aldı. İklim değişikliğinin "yaygın, hızlı ve yoğun" olduğu uyarısında bulunuldu. İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yusuf Serengil raporu değerlendirdi ve önlem alınmadığı takdirde 20 yıl içinde sıcaklık değerlerinin artacağını aktardı. İşte son dakika haberinin detayları...