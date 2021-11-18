Son Dakika Haberi: Eren Kış-5 operasyonu başladı! 700 personel katılıyor / 18.11.21

Son dakika haberine göre terör örgütü PKK’ya yönelik “kış harekatı” kapsamında başlatılan “Eren operasyonları” devam ediyor. Operasyonlar kapsamında, teröristlerin kış aylarında kullandığı sığınaklar imha edilirken, Siirt’in Eruh ilçesi kırsalını kapsayan “Eren Kış-5 Bağgöze Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu” başlatıldı. Komandolar, bölgeyi çembere alırken teröristlerin olası kaçış güzergahlarını tuttu. Bu arada, Tunceli’de de PKK’lı teröristlerin kış aylarında kullandığı 11 odalı sığınak bulundu. Sığınakta teröristlere ait malzemeler bulunurken, komandolar sığınağı imha etti.