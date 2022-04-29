Son Dakika Haberi: İşte İBB'deki skandal ihale soygunun perde arkası! Ekrem İmamoğlu’nun kirli kasası o kişi mi? / 29.04.22

Son dakika: SABAH’ın kamuoyuna bomba gibi düşen İBB’deki skandal ihalelerde Ekrem İmamoğlu’nun etrafındaki isimlere şirketlerinin yeterli olmamasına rağmen verilen ihalelerle milyonlarca lira kamu zararının oluştuğu ortaya çıkmıştı. Skandal ihalelerin perde arkasında ise İmamoğlu şirketlerinin Genel Müdürü ve İBB Spor Kulübünün münasip üyesi olan Tuncay Yılmaz’ın olduğu iddia edildi. Yılmaz’ın ihale verilen şirketler ile olan bağı İmamoğlu’nun ihale organizatörü şirketinin müdürü mü sorusunu akıllara getirdi.