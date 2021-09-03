Son dakika haberi! Kira fırsatçılarının oyununa dikkat! Şikayetler peş peşe geliyor / 03.09.21

Sabah

Son dakika haberi: Son dönemde yaşanan kiralık ev sıkıntısı fırsatçılığı da beraberinde getirdi. Türkiye genelinde yüzde 40, İstanbul'da bazı bölgelerde yüzde 300'lere varan oranlarda artan kiralar nedeniyle ev sahipleri eski kiracılarına "Ya fiyatı artır ya evden çık" baskısı yapıyor. Her gün tüketici derneklerine yüzlerce şikâyet yağıyor. Ev sahiplerinin yüksek kira baskısı uyguladığı kiracılar, soluğu mahkemelerde almaya başladı.