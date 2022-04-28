Son Dakika Haberi: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu açıkladı: OECD'ye Türkiye damgası! 500 TL banknot iddialarını yalanladı / 28.04.22

Son dakika haberi...Merkez Bankası TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2022-II Bilgilendirme Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. TCMB Başkanı Kavcıoğlu, Ekonomimizin istihdam oluşturma kapasitesinin sürekli arttığını gözlemliyoruz. Salgın sonrası istihdam artışlarına sanayi sektörü güçlü katkı veriyor. Türkiye salgın sonrasında OECDde istihdamını en çok artıran ülke oldu dedi. Enflasyonla mücadele konusunda kararlılık vurgusu yapan Kavcıoğlu, Enflasyon konusunda kararlılığımız güçlü bir şekilde devam ediyor. Bizim öngördüğümüz patika içinde Mayıs ayından sonra enflasyonun aşağı inmeye başlayacağını tahmin ediyoruz diye konuştu. Öte yandan Merkez Bankası 500 TL banknot iddialarını yalanladı. Kavcıoğlu, Bu iddiaların ciddiye alınacak bir tarafı yok. Böyle bir hazırlığımız yok açıklamasında bulundu.