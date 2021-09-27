Son Dakika Haberi: Yunanistan'da korkutan deprem! Tsunami uyarıları yapılıyor... / 27.09.21

Sabah

Yunanistan'ın güneyinde yer alan Girit Adası'nda saat 09.17 itibarıyla şiddetli bir deprem meydana geldi. Reuters'tan edinilen son dakika haberde depremin büyüklüğü 6. 5 şiddetinde olarak ifade edildi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin şiddeti 5.7 olarak belirtildi. Girit Adası'nda depremin ardından tsunami riski oluştu. Yunan basınında yer alan haberlere göre, çöken binaların altında iki kişinin mahsur kalandığına dair çağrı geldi. bir kilisenin kubbesinin çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı belirtildi.