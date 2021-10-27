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7/24 Dinle Sabah Son dakika haberler | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer rakam verdi: projeyi açıkladı! Zorunlu hale getirilecek... / 27.10.21
Sabah

Son dakika haberler | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer rakam verdi: projeyi açıkladı! Zorunlu hale getirilecek... / 27.10.21

Sabah

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndaki hedeflerle ilgili son dakika açıklamaları yaptı. Bakan Mahmut Özer, "5 yaşa anaokullarının zorunlu hale getirilmesi yönündeki hedefimizi gerçekleştirmek için tüm planlarımızı ve bütçe yapılandırmamızı yapıyoruz" dedi. Bakan Özer, "10000 Okul Projesi kapsamında 3 bin yeni anaokulu yapılacak, aynı proje ile 40 bin yeni ana sınıfı açılacak" sözlerini kullandı.
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