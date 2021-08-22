Son dakika haberler | Turkovac mı Sinovac mı? Kritik süreç başladı! / 22.08.21

Sabah

Son dakika haberi: Yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ın etkinliğinin araştırıldığı yeni bir çalışma başlatıldı. İstanbul'da bu hafta ilk gönüllülerle birlikte başlatılan "üçüncü dozda Turkovac ve Sinovac" aşılarının etkinlik karşılaştırmasının yapılacağı faz 2 araştırması 80 gün sürecek. Bu çalışmayla Turkovac'ın etkinliği, aynı etki mekanizmasına sahip Sinovac aşısıyla karşılaştırılarak yerli aşının piyasaya sürülebilmesi için önemli veriler elde edilecek.