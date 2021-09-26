Son dakika haberler | Zincir marketlerde gramaj oyunu / 26.09.21

Sabah

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 büyük zincir marketle ilgili yaptığı açıklama sonrası, bu marketlere yönelik fahiş fiyat incelemesi başlatılırken, Ticaret Bakanlığı bir süre önce de vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine bu marketlere gramaj denetimi gerçekleştirdi. Bakanlık Türkiye genelindeki yaygın olan marketlerden birinde satılan cevizin gramajının etikette yazdığından düşük olduğunu, bir diğerinde de satılan ambalaj erikte gramaj oyunu olduğunu tespit etti.