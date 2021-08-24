Son dakika haberleri | Afrin şehitlerimizin intikamı alındı! PKK'ya darbe / 24.08.21

Sabah

Son dakika: Sincar'da ve Suriye'de PKK'nın tepe kadrolarına yönelik MİT'in gerçekleştirdiği operasyona bir yenisi daha eklendi. Nefes kesen operasyonda saniye saniye takip edilen PKK-YPG'nin Suriye sorumlularından İran uyruklu Renas Roj kod adlı Selahaddin Şahabi araç içerisinde hareket halindeyken SİHA tarafından nokta operasyonla öldürüldü. Edinilen son dakika bilgisine göre Terörist Afrin'de şehit edilen 11 askerimizin katiliydi.