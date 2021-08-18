Son dakika haberleri: Bireysel emeklilik sistemi (BES)'te taşıt ve konut kredisi detayı: Yüzde 50 indirim... / 18.08.21

Sabah

Son dakika haberi: Bireysel emeklilik sistemi (BES)'teki taşıt ve konut kredisi detayı dikkat çekti. İki ayda 30 bin 18 yaş altı bireysel emeklilik sistemine girerken, sisteme girenlere bir dizi vergi avantajı sunuluyor. Şahıs sigorta primiyle bireysel emeklilik şirketlerine ödenen katkı payları gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılabilir. Beyan edilen gelirin yüzde 15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak koşuluyla mükellefin şahsı, eşi ve küçük çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen primlerin yüzde 50'si vergi indiriminde kullanılabilir. İşte son dakika haberinin detayları...