Son dakika haberleri: Ekonomide hızlı toparlanma! Pandemiye rağmen yüz binlerce yeni istihdam / 11.08.21

Sabah

Ekonomide son dakika haberi: Ekonomideki canlılık istihdama da yansıdı. İşsizlik haziranda 2.5 puanlık rekor düşüşle yüzde 10.6 ile 3 yılın en düşük seviyesine geriledi. İşsiz sayısı 1 ayda 823 bin kişi azaldı. 1 yılda 2.1 milyon kişiye iş bulundu. Ayrıca birçok sektör pandemiye rağmen yüz binlerle ifade edilen istihdam artışı verisi ile hızlı toparlanmanın sinyallerini verdi. İşte sevindiren son dakika gelişmeleri ve işsizliği azaltan verilerin rakamlarla karşılığı