Son dakika haberleri | İkinci Melek İpek vakası: Yaralanan koca hastanede öldü / 28.09.21

Sabah

Son dakika haberi: Antalya'da işkenceci eşi Ramazan İpek'i öldüresiye dayak yediği sırada silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada "Ceza Verilmesine Yer Olmadığı"na hükmedilerek tahliye edilen Melek İpek olayının bir benzeri de İstanbul'da yaşandı. Eşi tarafından acımasızca darp edilen Nuran Özdemir, eline geçirdiği bıçağı rastgele savurdu. Yaralanan koca, hastanede öldü. “Amacım öldürmek değildi” diyen Nuran Özdemir tutuklandı.