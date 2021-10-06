Son dakika haberleri: İstanbul'da İş kadını şoka uğradı! Görüntüler ortaya çıktı / 06.10.21

Sabah

İstanbul’da İranlı iş kadını Mahnoush J. M. (36) 5.7 milyon lirasını dolara çevirmek istedi ona aracı olan İranlı Farzad K. ‘benim döviz ofisim var' deyip paraları emanet aldı. Bir gün sonra ise iş kadınına haber vermeden paraları Bitcoin hesabına atıp İran’a kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Farzad K.’nın ortağı olan Volkan K. tutuklandı. Konuyla ilgili ortaya çıkan görüntülerde Farzak K. ve beraberindeki bir kişinin bavullarla parayı ofise getirip saydıkları anlar görüldü. Polis yurtdışına kaçan Farzad K’yı arıyor.