Son dakika haberleri: 'Kimlik ve e-devlet sızıntısı' iddialarına çok net yalanlama: Asılsız haberlere suç duyurusu! / 13.04.22

Son dakika haberi: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden NVİGM, Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminden MERNİS kimlik ve adres verilerinin sızdırıldığına dair iddialara ilişkin, yapılan testler sonucunda NVİGMnin güvenlik sistemlerinin çok iyi olduğunun raporlandığı, ayrıca verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyetin olmadığının tespit edildiği bildirildi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden, yapılan detaylı kontrollerde de e-Devlet Kapısı altyapısında herhangi bir veri sızıntısına rastlanmadığı duyuruldu. Öte yandan; vatandaşları paniğe sevk etmeyi amaçlayan asılsız haberlere yönelik suç duyurusu yapılacağı açıklandı.