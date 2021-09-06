Son dakika haberleri | Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı: İl il bölge bölge açıkladı... / 06.09.21

Sabah

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı verdi. Gelen son dakika bilgilerine göre; İstanbul'da da yağışların etkili olması bekleniyor. Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Akdeniz’in Toroslar kesiminde bugün gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında seyredecek. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...