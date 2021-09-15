Son dakika haberleri | Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tazminat, maaş artışı, terfi... / 15.09.21

Sabah

Son dakika haberi: Sicil notundan iş kolu değiştirmeye, gece mesaisinden kadınların çalıştırılamayacağı sektörlere kadar birçok başlıkta iş hayatının püf noktaları milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. İnsan kaynağını etkin kullanımında önemli rol oynayan performans ölçümü de bunlardan biri. Çalışanın eğitim ihtiyacı, kariyer yönetimi, maaş artışı, ödül, terfi gibi imkânlarını belirleyen performans ölçümü, sicil notunun somut verilere dayanması zorunluluğu bulunuyor.