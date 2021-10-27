Son dakika haberleri: MOSSAD'ın hedefinde Filistinli Âlimler Birliği üyesi varmış! SABAH dev operasyonu duyurmuştu / 27.10.21

Sabah

Son dakika haberine göre gündeme bomba gibi düşen MİT'in Mossad operasyonunda, 15 kişiden oluşan ve 5 ayrı hücreye bölünen Arap asıllı casuslar arasında yer alan A.R.A. isimli ajanın faaliyetleri dikkat çekti. SABAH'ın elde ettiği detaylara göre, 29 yaşındaki A.R.A.'nın 'Yurtdışındaki Filistinli Âlimler Birliği' ve 'Miraç Kültür Derneği' üyesi A. Hasan'la ilgili ayrıntılı biyografik istihbarat çalışması yaptığı ortaya çıktı.