Son dakika haberleri: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası Vitor Pereira'ya şok sözler! "Kırmızı kart ve penaltı pozisyonu..." / 18.10.21

Sabah

Son dakika haberleri... Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi Bakasetas (2) ve Yusuf Sarı'nın golleriyle 3-1 mağlup etti. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Gürcan Bilgiç, Murat Özbostan, İskender Günen, Ali Gültiken ve Ömer Üründül nefes kesen karşılaşmayı değerlendirdi. Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu, Kim Min Jae'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonu ve hakem Ali Şansalan'ın kararlarını değerlendirirken, Gürcan Bilgiç ise Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...