Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan kredi faiz indirimi açıklaması: Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? / 25.10.21

Sabah

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürmesinin ardından gözler bankaların güncel kredi faiz oranlarına çevrilmişti. Gelen son dakika haberine göre; Kamu bankaları (Ziraat, Halkbank, Vakıfbank) kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptığını duyurdu. Buna göre; Kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarında 1 milyon TL, altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranları uygulayacak. İşte son dakika kredi faiz oranları haberinin detayları...