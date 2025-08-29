SON DAKİKA… İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos’ta Yalovadan Bozcaadaya gitmek üzere Graywolf isimli tekneyle denize açılmıştı. Saatler sonra irtibatın kesildiği Yukay’ın teknesine parçalanmış ve yarı batık halde ulaşılmıştı. Yukay’ın cenazesi 19 gün sonra denizin 68 metre derinliğinde bulunurken, iş insanının edilen Arel 7 isimli kuru yük gemisiyle çarpışmış olabileceği iddiası ortaya atılmıştı. Marmara Denizi’ndeki gizemli kazayla ilgili ortaya atılan ’16 dakika’ detayı kafaları karıştırdı! İşte ayrıntılar…