Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde kuvvetli yağış ve toz taşınımı riski var / 09.08.21

Sabah

Son dakika hava durumu haberine göre yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Samsun’un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Bu noktada sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Rüzgarın Güney Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Güneydoğu kesimlerde ise toz taşınımı bekleniyor. İşte son dakika hava durumu raporu...