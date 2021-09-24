Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu alarm! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kuvvetli geliyor / 24.09.21

Sabah

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; Ordu ve Giresun'un da aralarında olduğu 11 kent için sarı, 3 kent için turuncu kodlu uyarı yapıldı. Kuvvetli sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Peki bugün yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...