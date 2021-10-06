Son dakika hava durumu: Meteoroloji tarih verdi! Ülke genelinde sıcaklıklar artıyor / 06.10.21

Sabah

Son dakika hava durumu haberine göre ülke genelinde sıcaklıklarda ciddi bir değişiklik yaşanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporuna göre 7 Ekim Perşembe yani yarın itibarıyla soğuk havanın etkili olduğu yurtta sıcaklıklar etkisini artıracak. Bugün belli bölgelerde yağış var. Cuma günü ise ülke genelinde güneşli hava etkisini gösterecek. İşte son dakika Meteoroloji raporuna göre hava durumu raporu...