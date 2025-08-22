SON DAKİKA… Yalova’da iş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos günü kendisine ait Graywolf isimli tekneyle Bozcaada’ya gitmek için Marmara Denizi’ne açıldı. Ancak saatler sonrası teknesine parçalanmış ve yarı batık halde ulaşıldı. 18 gündür devam eden arama çalışmalarına rağmen Yukay’a ait tek bir iz bile bulunamadı. Aramalar Balıkesir’in Erdek ilçesi kıyı kenar şeridi ile Çanakkale kıyılarında sürdürülürken, kriminal rapor Yukay’ın Arel 7’ isimli kuru yük gemisi ile çarpıştığını kanıtladı! Soruşturma kapsamında Yukay’ın yakın arkadaşı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un da ifadesi alındı. İşte detaylar!