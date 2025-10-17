Son dakika haberi... Bir milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri saptanan ve İstanbul’da düzenlenen Kara Para Aklama operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 47 milyar liradan fazla işlem hacmi neticesinde alınan komisyonlardan toplamda bir milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri, elde ettikleri paraların şirketlere aktarılması noktasında fatura düzenleme, yasal defterlere kayıt yapma gibi yollarla ticari bir faaliyet kapsamında elde edildiği izlenimi verilmeye çalışıldığı, sisteme sokulan söz konusu suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklandığı tespit edildi.