MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı. TBMMnin yeni yasama yılına katılmayan Cumhuriyet Halk Partisini eleştiren Bahçeli TBMMdeki yeni yasama yılına katılmayan sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasına tahammülsüzlük gösteren CHP yine baltayı taşa vurmuştur. Meclis açılışına katılmamak millete saygısızlıktır ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecine değinen MHP lideri Bahçeli Terörsüz Türkiye milli hedeftir. Hedef büyüktür. Türkiye kutlu bir doğum arefesindedir açıklaması yaptı. Bahçeli, YPG ve SDGnin İmralının silah bırakma çağrısına uymadığını belirterek sözlerini şöyle sonlandırdı: Beklentim PKKnın kurucu önderinin YPGye ve SDGye silah bırakma çağrısında bulunmasıdır!